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1 час назад

В Крыму неизвестные подожгли административное здание

Lenta.ruиещё 1

В Крыму неизвестные подожгли здание администрации сельского поселения Пушкино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

В Крыму неизвестные подожгли административное здание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в административное здание бросили бутылку с зажигательной смесью, после чего в помещении для заседания депутатов произошел пожар.

Возгорание было оперативно ликвидировано, и серьезных повреждений удалось избежать. Пострадавших в результате нападения не нет.

Похожий инцидент произошел в Симферополе на улице Сельвинского — там неизвестный попытался поджечь военкомат. Военкоматы также пытались поджечь в Рязанской области и Череповце.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Крыма ввели желтый уровень террористической угрозы.

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