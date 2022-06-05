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47 минут назад

В Анталье задержали молдавский пассажирский самолет

Майк Габриелян

В аэропорту Антальи задержали молдавский пассажирский самолет. Турецкие власти заявили, что поводом стали долги авиакомпании Air Moldova. Все другие рейсы в Кишинев отменены, сообщает РИА Новости.

В Анталье задержали пассажирский самолет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пассажирам задержанного борта пришлось провести в аэропорту Анталии от 9 до 14 часов. В молдавской авиакомпании подтвердили, что «турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним». Однако в Air Moldova подчеркнули, что «на данный момент фактически не имеют долгов перед турецким провайдером».

«После проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены», — заявили в авиакомпании.

В Air Moldova принесли извинения пассажирам и заявили, что решают проблему.

Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса российского самолета

По данным онлайн-табло аэропорту Кишинева, пять рейсов из Антальи были отменены и один задержан.

Накануне «Аэрофлот» начал вывозить пассажиров лайнера, задержанного на Шри-Ланке.

Происшествия,Аэрофлот,
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