В Анталье задержали пассажирский самолет

В аэропорту Антальи задержали молдавский пассажирский самолет. Турецкие власти заявили, что поводом стали долги авиакомпании Air Moldova. Все другие рейсы в Кишинев отменены, сообщает РИА Новости.

Пассажирам задержанного борта пришлось провести в аэропорту Анталии от 9 до 14 часов. В молдавской авиакомпании подтвердили, что «турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним». Однако в Air Moldova подчеркнули, что «на данный момент фактически не имеют долгов перед турецким провайдером».

«После проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены», — заявили в авиакомпании.

В Air Moldova принесли извинения пассажирам и заявили, что решают проблему.

По данным онлайн-табло аэропорту Кишинева, пять рейсов из Антальи были отменены и один задержан.