В Норильске произошло задымление на руднике

Эвакуация работников проведена на руднике "Комсомольский" в городе Норильске Красноярского края, причиной стало задымление. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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"Норильск, рудник "Комсомольский". На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Проведена эвакуация работников рудника, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, работа шахты приостановлена.

В пресс-службе компании "Норильский никель" ТАСС сообщили, что в 14:35 (10:35 мск) в воскресенье в диспетчерскую службу Заполярного филиала "Норникеля" поступило сообщение о задымлении на горизонте 471 м рудника "Комсомольский". "Причина - задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - сообщили в пресс-службе.

После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника будет продолжена в штатном режиме. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, "под землей рудника "Комсомольский" произошло возгорание погрузочно-доставочной машины, в опасной зоне оказались 36 человек". По словам источника, возгорание машины ликвидировано. Всего на руднике находилось более 300 горняков, угрозы для их жизни не было, их не эвакуировали. "В ближайшее время работа рудника возобновится", - добавили в экстренных службах.