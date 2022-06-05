В Петербурге арестовали японца за истязание приемных детей

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца шеф-повара из Японии, подозреваемого в истязании приемных детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на

Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

С жалобой на мужчину обратилась в полицию его супруга и мать двоих несовершеннолетних детей. По данным правоохранителей, Мунэтику Бану в качестве наказания заставлял детей непрерывно стоять на коленях с вытянутыми руками по восемь часов, не отпуская их при этом даже в туалет.

Отмечается, что в семье мужчину боялись, а заявление жена подозреваемого решила написать только после того, как он начал наказывать детей при ней.