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1 час назад

В Петербурге арестовали японца за истязание приемных детей

Москва24иещё 4

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца шеф-повара из Японии, подозреваемого в истязании приемных детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на

В Петербурге арестовали японца за истязание приемных детей
Фото: Москва 24/Александр АвиловМосква 24/Александр Авилов

С жалобой на мужчину обратилась в полицию его супруга и мать двоих несовершеннолетних детей. По данным правоохранителей, Мунэтику Бану в качестве наказания заставлял детей непрерывно стоять на коленях с вытянутыми руками по восемь часов, не отпуская их при этом даже в туалет.

Отмечается, что в семье мужчину боялись, а заявление жена подозреваемого решила написать только после того, как он начал наказывать детей при ней.

Ранее суд в Коломне признал мужчину и его сожительницу виновными в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Первый получил 4,5 года колонии, а вторая – 4 года. Уточняется, что осужденные били семилетнюю девочку, запирали ее в шкафу, лишали игрушек и одежды.

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