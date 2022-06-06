Водители устроили поножовщину в душевой петербургского общежития

По сведениям телеканала, инцидент произошел примерно в четыре часа утра 5 июня в душевой общежития. В результате инцидента одного из мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Прибывшие на место стражи порядка установили личность подозреваемого, его отпустили под обязательство о явке. Выяснилось, что он и раненый мужчина были коллегами.