Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии

В результате уличной стрельбы, произошедшей в Филадельфии в США, погибли три человека и более десяти получили ранения.

Фото: REUTERS REUTERS

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя местной полиции.

По его данным, погибли двое мужчин и одна женщина.

Ранее телеканал TMJ4 проинформировал, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии были ранены пять человек.