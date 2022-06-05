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2 часа назад

ABC News: три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии в США

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В результате уличной стрельбы, произошедшей в Филадельфии в США, погибли три человека и более десяти получили ранения.

Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии
Фото: REUTERSREUTERS

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя местной полиции.

По его данным, погибли двое мужчин и одна женщина.

Ранее телеканал TMJ4 проинформировал, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии были ранены пять человек.

Американский президент Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия в США.

Происшествия,Торговый центр,Джозеф Байден,
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