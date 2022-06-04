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25 минут назад

Украинки стали жертвой поножовщины в Польше

News.ru

3 июня в польском городе Нацпольск произошло убийство двух украинок. В газете «Речь Посполита» сообщили, что нападавшими оказались двое мужчин. Неизвестные проникли в квартиру, которую снимали две девушки, а после атаковали их ножом. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако их машина съехала в кювет. Позже сотрудники полиции поймали одного из нападавших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Второго подозреваемого обнаружили с помощью служебных собак. Им оказался 27-летний украинец.

Украинки стали жертвой поножовщины в Польше
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

Двое мужчин проникли на территорию и напали на украинок. После нападения нападавшие ушли. Соседи, настороженные криками женщин, вызвали полицию и скорую помощь. Несмотря на попытки реанимировать 29-летняя женщину, позже она скончалась не выжила. Вторую с тяжелыми ранениями вертолетом доставили в госпиталь, где она боролась за свою жизнь, — сказано в сообщении.

В издании уточнили, что женщины жили на съемной квартире. Во время нападения в квартире находился 2-летний ребенок и 5-месячный малыш.

Ранее в подмосковном городе Дзержинске 46-летний гражданин Турции Сав Джемал в ходе конфликта нанес семь ударов ножом в грудь 37-летнему Сергею Корнилаеву. В драку быстро вмешались прохожие, но спасти пострадавшего не удалось. Позже он скончался в больнице от потери крови.

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