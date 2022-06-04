Украинки стали жертвой поножовщины в Польше

3 июня в польском городе Нацпольск произошло убийство двух украинок. В газете «Речь Посполита» сообщили, что нападавшими оказались двое мужчин. Неизвестные проникли в квартиру, которую снимали две девушки, а после атаковали их ножом. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако их машина съехала в кювет. Позже сотрудники полиции поймали одного из нападавших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Второго подозреваемого обнаружили с помощью служебных собак. Им оказался 27-летний украинец.