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45 минут назад

Кража оставленного у подъезда чемодана с 1,5 миллиона рублей попала на видео

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Кража оставленного у подъезда в Краногорске чемодана с 1,5 миллиона рублей попала на видео. Благодаря записи с камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали похитителя, сообщает «МВД Медиа».

Сообщается, что инцидент произошел у подъезда одного из домов на Ильинском бульваре. Заметив пропажу личных вещей обратился с заявлением в полицию. По каким причинам чемодан с личными вещами и крупной суммой денег остался без присмотра в материале «МВД Медиа» не уточняется.

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«Сотрудники отдела полиции установили и недалеко от места преступления задержали 28-летнего ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Задержанный пояснил, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего совершил его кражу. Часть денежных средств он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное тело по статье 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее похитивший чемодан с тремя миллионами рублей мужчина попался на новой краже. Так, из ресторана Valenok на Цветном бульваре преступник похитил принадлежащий 57-летнему приезжему предпринимателю чемодан Louis Vuitton, внутри которого находились кошелек Botegа Veneta, крупная сумма денег и другие ценности.

Происшествия,Видео,Громкие уголовные дела ,Louis Vuitton,
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