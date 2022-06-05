Кража оставленного у подъезда в Краногорске чемодана с 1,5 миллиона рублей попала на видео. Благодаря записи с камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали похитителя, сообщает «МВД Медиа».

Сообщается, что инцидент произошел у подъезда одного из домов на Ильинском бульваре. Заметив пропажу личных вещей обратился с заявлением в полицию. По каким причинам чемодан с личными вещами и крупной суммой денег остался без присмотра в материале «МВД Медиа» не уточняется.

«Сотрудники отдела полиции установили и недалеко от места преступления задержали 28-летнего ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Задержанный пояснил, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего совершил его кражу. Часть денежных средств он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное тело по статье 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемый находится под домашним арестом.