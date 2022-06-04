Телезвезду-трансгендера задержали под Москвой за убийство на свидании

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве бывшую участницу ток-шоу «За гранью», трансгендера Руслану Газимзянову. Она познакомилась с Антоном Лузяниным на платформе Tinder. Во время тиндердейта россиянка поссорилась с ним, сильно ударила в голову, а затем задушила. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что 27-летняя Руслана на протяжении некоторого времени переписывалась с 36-летним Антоном Лузяниным в социальных сетях. Затем пара решила встретиться в реальной жизни. Свидание было назначено в квартире на Арбате.

Во время тиндердейта молодые люди поссорились. Девушка смогла постоять за себя, «прописала в голову Антону, а после задушила мужчину насмерть». Чтобы скрыть следы преступления, она раздела жертву и подожгла квартиру. После этого она покинула здание.

Полиция все же смогла разобраться в деле. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили звезду телешоу в подмосковном Воскресенске. 2 июня ее задержали и доставили в отдел. Руслану будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), уточняет «Лента.ру».