Устроивший стрельбу в магазине в Купчино петербуржец задержан. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 июня.

Сотрудники полиции Фрунзенского района оперативно задержали посетителя магазина, устроившего стрельбу из травматического пистолета.

В полицию поехал 59-летний горожанин. Оперативники нашли мужчину в его квартире на улице Малой Балканской. Он был пьян. Изъят травматический пистолет.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.