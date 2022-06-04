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50 минут назад

Полицейские задержали стрелка из Купчино в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин

Устроивший стрельбу в магазине в Купчино петербуржец задержан. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 июня.

Сотрудники полиции Фрунзенского района оперативно задержали посетителя магазина, устроившего стрельбу из травматического пистолета.

В полицию поехал 59-летний горожанин. Оперативники нашли мужчину в его квартире на улице Малой Балканской. Он был пьян. Изъят травматический пистолет.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

Около 13:00 в магазин в 30 доме на Малой Балканской улице зашел мужчина. Визит попал на видео. Седовласый посетитель в олдскульном свитере навел пистолет на продавщицу. Женщина выбежала из торгового зала. Горожанин выстрелил, пуля вскрыла банки с энергетиком.

Происшествия,Видео,
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