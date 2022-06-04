В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Во время выступления Певцова в колонии осыпался потолок. Видео

Александр Кузьмин

Дмитрий Певцов выступал в исправительной колонии для осужденных женщин в подмосковном Можайске. Актер исполнял песню «Город, которого нет», и в этот момент с потолка отвалился кусок штукатурки и упал за его спиной. Как пишет издание «Подъем», слушатели усмотрели в этом особый знак.

В УФСИН по области «Подъёму» сообщили, что все оперативно отремонтировали.

«Там упал маленький кусочек известки. Команда Певцова привезла профессиональное оборудование, и когда он взял верхнюю ноту, пошли вибрации. Кусочек осыпался на фразе «как вечный знак забытых истин», некоторые восприняли это символично. Мероприятие прошло прекрасно. Это незначительный случай. Уже все устранили и побелили. Многие зрители, выходя с концерта, говорили, что у них мурашки пошли по коже».

Происшествия,Общество,Видео,Дмитрий Певцов,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители