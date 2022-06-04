Дмитрий Певцов выступал в исправительной колонии для осужденных женщин в подмосковном Можайске. Актер исполнял песню «Город, которого нет», и в этот момент с потолка отвалился кусок штукатурки и упал за его спиной. Как пишет издание «Подъем», слушатели усмотрели в этом особый знак.
В УФСИН по области «Подъёму» сообщили, что все оперативно отремонтировали.
«Там упал маленький кусочек известки. Команда Певцова привезла профессиональное оборудование, и когда он взял верхнюю ноту, пошли вибрации. Кусочек осыпался на фразе «как вечный знак забытых истин», некоторые восприняли это символично. Мероприятие прошло прекрасно. Это незначительный случай. Уже все устранили и побелили. Многие зрители, выходя с концерта, говорили, что у них мурашки пошли по коже».