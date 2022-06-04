«Там упал маленький кусочек известки. Команда Певцова привезла профессиональное оборудование, и когда он взял верхнюю ноту, пошли вибрации. Кусочек осыпался на фразе «как вечный знак забытых истин», некоторые восприняли это символично. Мероприятие прошло прекрасно. Это незначительный случай. Уже все устранили и побелили. Многие зрители, выходя с концерта, говорили, что у них мурашки пошли по коже».