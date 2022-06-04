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20 минут назад

В Анталье поймали сломавшего матрешек в Русском парке

Елена Прошина

В Анталье поймали одного из вандалов, поломавших фигуры матрешек в Русском парке. Об этом сообщает издание Gunhaber.

В Анталье поймали сломавшего матрешек в Русском парке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне. Местный житель Серкан Кюльджю с друзьями заметил двух молодых людей, ломающих фигуры в парке в одном из районов Антальи.

«Мы пытались остановить хулиганов, которые громили композицию в парке. Несмотря на наши предупреждения, они продолжали ломать матрешек. Когда мы пошли к ним, они бросили одну из фигур на тротуар и побежали», – рассказал Серкан Кюльджю.

Поймать удалось только одного из преступников. Он рассказал, что он и его знакомый являются уроженцами Ирана. Разбитых матрешек планировали унести с собой.

О повреждении матрешек в парке Антальи стало известно накануне. Ночью 3 июня злоумышленники пробрались в парк Дружбы и успели разбить две скульптуры. Власти муниципалитета заявили, что возбудили дело в связи с нападением.

В соцсетях высказывали мнение, что это может быть связано с ситуацией на Украине и русофобией.

Русский парк или Парк Матрешки был открыт в 2014 году в знак русско-турецкой дружбы. Зона отдыха оформлена в бело-сине-красных цветах, имеется композиция из восьми матрешек вокруг фонтана.

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