Экс-заведующую общежития осудят за отравление студентов

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом бывшая заведующая общежитием строительного колледжа. Ее обвиняют в том, что она отравила 25 студентов учебного заведения некачественной водой. Им пришлось лечиться от кишечной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.