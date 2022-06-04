Экс-заведующую общежития осудят за отравление студентов

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом бывшая заведующая общежитием строительного колледжа. Ее обвиняют в том, что она отравила 25 студентов учебного заведения некачественной водой. Им пришлось лечиться от кишечной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей 51-летней заведующей общежитием, принадлежащим КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». Она обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обвиняемая «организовала доставку в общежитие для потребления студентами питьевой воды из подземного нецентрализованного источника водоснабжения, что привело к массовому инфекционному заболеванию - острой кишечной инфекцией среди не менее 25 человек».
Дело будет рассмотрено Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре.