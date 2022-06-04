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32 минуты назад

Экс-заведующую общежития осудят за отравление студентов

Елена Прошина

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом бывшая заведующая общежитием строительного колледжа. Ее обвиняют в том, что она отравила 25 студентов учебного заведения некачественной водой. Им пришлось лечиться от кишечной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Экс-заведующую общежития осудят за отравление студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей 51-летней заведующей общежитием, принадлежащим КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». Она обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая «организовала доставку в общежитие для потребления студентами питьевой воды из подземного нецентрализованного источника водоснабжения, что привело к массовому инфекционному заболеванию - острой кишечной инфекцией среди не менее 25 человек».

Дело будет рассмотрено Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре.

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