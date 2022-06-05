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21 минуту назад

Пожар произошел на парковке на юге Москвы

Москва24иещё 8

Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на автостоянке в московском Царицыне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу.

Пожар произошел на парковке на юге Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщение о пожаре на Кантемировской улице, дом 29 поступило в 20:37. Прибыв на место ЧП, пожарные выяснили, что возгорание случилось на минус первом этаже, на парковке.

В ведомстве уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 22:20. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в торговых рядах у метро в Котельниках. По данным МЧС, там загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествия,Пожар в Химках,МЧС России,
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