Пожар произошел на парковке на юге Москвы

Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на автостоянке в московском Царицыне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщение о пожаре на Кантемировской улице, дом 29 поступило в 20:37. Прибыв на место ЧП, пожарные выяснили, что возгорание случилось на минус первом этаже, на парковке.

В ведомстве уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 22:20. Информации о пострадавших не поступало.