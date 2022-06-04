В пятницу, 3 июня, около 13:00 возле дома 10 на Ириновском проспекте произошел конфликт, участниками которого стали не менее четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел в воздух. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.Предмет, похожий на пистолет, без номера сотрудниками полиции изъят и направлен на исследование», – рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелявший оказался ранее неоднократно судимым. Его также задержали сотрудники правоохранительных органов.