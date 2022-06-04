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48 минут назад

Дневной конфликт на улице в Петербурге перерос в перестрелку. Видео

Александр Кузьмин

В пятницу, 3 июня, около 13:00 возле дома 10 на Ириновском проспекте произошел конфликт, участниками которого стали не менее четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел в воздух. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.Предмет, похожий на пистолет, без номера сотрудниками полиции изъят и направлен на исследование», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелявший оказался ранее неоднократно судимым. Его также задержали сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия,Видео,
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