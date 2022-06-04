«В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел в воздух. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.Предмет, похожий на пистолет, без номера сотрудниками полиции изъят и направлен на исследование», – рассказали в полиции.