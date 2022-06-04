Похороненного заживо рабочего случайно обезглавили во время спасения

Коллеги случайно обезглавили похороненного заживо рабочего во время операции по спасению его из завала в индийском городе Мадурай, штат Тамилнад. Об этом сообщает Times of India.

Фото: Reuters Reuters

34-летний Сатхиш по кличке Виранан из округа Ироду занимался соединением дренажных труб в трехметровой траншее. Неожиданно земля осыпалась с края траншеи и заживо похоронила мужчину.

«Вместо того, чтобы позвать на помощь, рабочие запаниковали и воспользовались экскаватором, чтобы попытаться откопать пострадавшего. В результате они отрезали ему голову», — заявил представитель спасателей.

Депутат Законодательной ассамблеи штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил, что семье погибшего причитается компенсационная выплата в размере миллиона рупий (816,3 тысячи рублей).

Полиция арестовала инженера, супервайзера и оператора экскаватора. Им вменяется причинение смерти по неосторожности.

Почва осыпалась, так как в момент проведения работ экскаватор использовали для работ поблизости. Спасатели откопали тело погибшего и извлекли его при помощи веревок. Ширина траншеи составляла мене 60 сантиметров, в ней мог работать только один человек. Руководитель объекта заявил, что сотрудники, выполняющие работы в глубоких ямах, должны пользоваться страховочной веревкой.