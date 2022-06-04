Стало известно о состоянии начальника главка МЧС Москвы после инфаркта

Стало известно о состоянии начальника управления МЧС Москвы Сергея Желтова, попавшего в больницу с инфарктом после тушения пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Илью Денисова.

«Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство - поставили стенты», - рассказал Денисов.

По его словам, не исключено, что скоро Желтова переведут в ведомственное лечебное учреждение ВЦЭРМ для реабилитации.

Второй пострадавший - полковник Максим Серегин - в хорошем состоянии и скоро будет выписан.

Накануне в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел серьезный пожар. Было задействовано более 340 спасателей и около 100 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.

Во время тушения пострадали начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены, полковник Максим Серегин