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42 минуты назад

Японского повара задержали за истязание детей в Петербурге

Майк Габриелян

В Петербурге 51-летнего гражданина Японии задержали по обвинению в истязании собственных детей. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Японского повара задержали за истязание детей в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Накануне в полицию обратилась 40-летняя супруга иностранца, работающего поваром в петербургской гостинице. Женщина утверждает, что с 2017 года в съемной квартире на улице Стахановцев ее муж истязал своих несовершеннолетних детей, 14-ти, 16-ти и 17-ти лет. В заявлении говорится, что мужчина избивал их и совершал насильственные действия.

Супруги состоят в браке с 2017 года. В Петербург приехали в 2019 году как иностранные работники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего).

Гражданина Японии задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Петербургские СМИ отмечают, что мужчину задержали на рабочем месте, в ресторане при пятизвёздочном отеле. Он находится в России легально, работает шеф-поваром и хорошо известен в профессиональной среде.

Происшествия,Следственный комитет,
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