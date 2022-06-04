Японского повара задержали за истязание детей в Петербурге

В Петербурге 51-летнего гражданина Японии задержали по обвинению в истязании собственных детей. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

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Накануне в полицию обратилась 40-летняя супруга иностранца, работающего поваром в петербургской гостинице. Женщина утверждает, что с 2017 года в съемной квартире на улице Стахановцев ее муж истязал своих несовершеннолетних детей, 14-ти, 16-ти и 17-ти лет. В заявлении говорится, что мужчина избивал их и совершал насильственные действия.

Супруги состоят в браке с 2017 года. В Петербург приехали в 2019 году как иностранные работники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего).

Гражданина Японии задержали, он находится в изоляторе временного содержания.