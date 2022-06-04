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1 час назад

В Норильске произошло возгорание на свалке бытовых отходов. Видео

Александр Кузьмин

В Норильске загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом в пятницу сообщил мэр города Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как над свалкой поднимаются клубы дыма, которые достигают жилых домов.

"В районе 15:00 (11:00 мск) мне доложили о двух очагах возгорания на территории полигона ТБО ООО "Стройбытсервис". На месте работают специализированные службы. Осуществляется тушение водой и обсыпка снегом", - заявил Карасев.

Мэр добавил, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром и попросил жителей города воздержаться от посещения данного района.

Происшествия,Видео,Дмитрий Карасев,
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