В Норильске загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом в пятницу сообщил мэр города Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как над свалкой поднимаются клубы дыма, которые достигают жилых домов.
"В районе 15:00 (11:00 мск) мне доложили о двух очагах возгорания на территории полигона ТБО ООО "Стройбытсервис". На месте работают специализированные службы. Осуществляется тушение водой и обсыпка снегом", - заявил Карасев.
Мэр добавил, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром и попросил жителей города воздержаться от посещения данного района.