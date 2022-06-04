Девушка на самокате протаранила парня на велосипеде. Видео

На Крестовском острове в Петербурге, неподалеку от «Газпром Арены», произошло ДТП. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Накануне вечером было опубликовано видео ЧП. Молодой человек на велосипеде кружил на одном месте на заднем колесе. Ловкий трюк прервала девушка, которая буквально влетела в кадр на электросамокате. Через пару секунд оба участника аварии валялись на асфальте. Серьезных травм они не получили.