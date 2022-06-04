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1 час назад

Девушка на самокате протаранила парня на велосипеде. Видео

Александр Кузьмин

На Крестовском острове в Петербурге, неподалеку от «Газпром Арены», произошло ДТП. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Накануне вечером было опубликовано видео ЧП. Молодой человек на велосипеде кружил на одном месте на заднем колесе. Ловкий трюк прервала девушка, которая буквально влетела в кадр на электросамокате. Через пару секунд оба участника аварии валялись на асфальте. Серьезных травм они не получили.

Петербуржцы уверены, что подобный инцидент – настоящая романтика: лето, красоты Крестовского, рядом вантовый мост. Горожане считают, что парень уже должен пригласить девушку на свидание, а дальше – только счастливые отношения.

Происшествия,Общество,Видео,
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