Мужчина с гранатой пришел в бар в Петербурге и попал на видео

В бар в Петербурге в ночь с 2 на 3 июня пришел мужчина с гранатой. Об этом сообщает 78.ru. Инцидент произошел в доме № 34 по Гаккелевской улице. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Гость оказался в баре и с порога заявил, что тут обидели его спутницу. После этого мужчина достал гранату и выдернул чеку. Сотрудники заведения тут же вызвали полицию. Тогда неизвестный вставил чеку обратно и спешно покинул зал.

Дебошира все равно удалось задержать. Правоохранители также поймали его приятеля, который был возле заведения. Парочку доставили в отделение. Никакой «спутницы» рядом с ними не было.