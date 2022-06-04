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1 час назад

Мужчина с гранатой пришел в бар в Петербурге и попал на видео

Александр Кузьмин

В бар в Петербурге в ночь с 2 на 3 июня пришел мужчина с гранатой. Об этом сообщает 78.ru. Инцидент произошел в доме № 34 по Гаккелевской улице. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Гость оказался в баре и с порога заявил, что тут обидели его спутницу. После этого мужчина достал гранату и выдернул чеку. Сотрудники заведения тут же вызвали полицию. Тогда неизвестный вставил чеку обратно и спешно покинул зал.

Дебошира все равно удалось задержать. Правоохранители также поймали его приятеля, который был возле заведения. Парочку доставили в отделение. Никакой «спутницы» рядом с ними не было.

Гранату отобрали. Также был изъят пистолет системы «Наган». Оружие отправили на экспертизу.

Происшествия,Видео,
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