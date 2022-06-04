Возникла ссора: подросток задержан за жестокое убийство девушки

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее тело нашли в брошенном доме в подмосковном селе Немчиновка. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что, по данным Telegram-каналов, погибшая девочка - дочь замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина.
«Задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы (ч.1 ст.105 УК РФ», - уточнила Ольга Врадий.
По сведениям агентства, школьница гуляла по деревне с друзьями. После прогулки она осталась наедине с одним из них. Возникла ссора, подросток несколько раз ударил девушку ножом и скрылся с места преступления.
Врадий отметила, что задержанного молодого человека уже допросили. По делу назначили соответствующие экспертизы, в том числе генетическую и трасологическую. Кроме того, запланированы допрос свидетелей и очные ставки.
Она добавила, что «в дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу».
Предполагается, что причиной вспыхнувшего конфликта могла стать ревность. Но официально эта информация пока не подтверждается, уточняет «Вести.ru».