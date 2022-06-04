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16 минут назад

Американский боевой самолет потерпел крушение

Свободная прессаиещё 2

В Соединенных Штатах попал в авиакатастрофу боевой истребитель. F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в пустыне Мохава, штат Калифорния. Инцидент произошел в округе Сан-Бернардино.

Американский боевой самолет потерпел крушение
Фото: ReutersReuters

Как сообщается в выпуске новостей со ссылкой на командование Военно-морских сил Штатов, пилоту не удалось спастись: при падении он погиб. Имя пилота не разглашается. Известно, что самолет взлетел с авиабазы Лимур.

По данным информационного агентства Associated Press, при крушении истребителя других жертв и пострадавших нет. На земле при падении боевой машины никто не задет.

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Ранее «СП» писала о том, что в США в одном из парков развлечения десятки человек стали заложниками экстремального аттракциона.

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