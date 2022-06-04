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58 минут назад

Суд отложил заседание по делу об убийстве расчлененного рэпера Картрайта

Lenta.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отложил предварительное заседание по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) его женой Мариной Кохал на 21 июня. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

Суд отложил заседание по делу об убийстве расчлененного рэпера Картрайта
Фото: СоцсетиСоцсети

«Стороной защиты был заявлен ряд ходатайств, и стороне обвинения нужно время, чтобы подготовить свои ответы», — пояснил Лукьянов.

Ранее Марина Кохал, не признавшая свою вину в убийстве и надругательстве над телом мужа, попросила суд о рассмотрении дела с участием присяжных. Этот вопрос также должен быть решен во время предварительных слушаний. В мае суд на полгода продлил Кохал срок домашнего ареста.

Следователи полагают, что Марина Кохал могла убить мужа из личной неприязни. Она купила препарат «НовоРапид ФлексПен» и 24 июля 2020 года обманным путем ввела его в тело рэпера. После этого у артиста развились шоковое состояние, от которого он скончался; при этом обвиняемая умышленно не вызвала скорую. В течение следующих пяти дней она, желая скрыть улики, используя пилу-ножовку и нож, расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть мягких тканей и внутренних органов.

О смерти артиста стало известно в конце июля 2020 года; было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. По ее версии, супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Но эксперты пришли к выводу, что мужчина был здоров и умер не своей смертью.

Происшествия,Александр Юшко,Сергей Лукьянов,
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