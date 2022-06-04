Подробности трагедии под Москвой: убита дочь российского чиновника

Следователи прокомментировали данные информацию о том, что убили дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина.
«3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки», — сообщает региональный СУ СКР.
По данным РЕН ТВ, тело принадлежит дочери замминистра по строительству региона Марата Сибатулина Еве.
Она отдыхала в деревне Ромашково, где между ней и ее мужчиной произошла ссора. В результате девушке были нанесены многочисленные колото-резаные ранения. Ева потеряла много крови и скончалась на месте.
Подозреваемый в убийстве задержан.
Ранее сообщалось, что мужчина, которого вечером 2 июня киллер расстрелял в Москве на Комсомольском проспекте, был объявлен в розыск в Армении.