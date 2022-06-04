В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
23 минуты назад

Подробности трагедии под Москвой: убита дочь российского чиновника

Свободная пресса

Следователи прокомментировали данные информацию о том, что убили дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина.

Подробности трагедии под Москвой: убита дочь российского чиновника
Фото: ТАССТАСС

«3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки», — сообщает региональный СУ СКР.

По данным РЕН ТВ, тело принадлежит дочери замминистра по строительству региона Марата Сибатулина Еве.

Она отдыхала в деревне Ромашково, где между ней и ее мужчиной произошла ссора. В результате девушке были нанесены многочисленные колото-резаные ранения. Ева потеряла много крови и скончалась на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан.

Киллер раскрыл детали убийства бизнесмена в центре Москвы

Ранее сообщалось, что мужчина, которого вечером 2 июня киллер расстрелял в Москве на Комсомольском проспекте, был объявлен в розыск в Армении.

Происшествия,Следственный комитет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители