Подробности трагедии под Москвой: убита дочь российского чиновника

Следователи прокомментировали данные информацию о том, что убили дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина.

«3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки», — сообщает региональный СУ СКР .

Она отдыхала в деревне Ромашково, где между ней и ее мужчиной произошла ссора. В результате девушке были нанесены многочисленные колото-резаные ранения. Ева потеряла много крови и скончалась на месте.