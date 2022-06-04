Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве дочери замминистра

Прокуратура Московской области взяла на контроль уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летней девушки в Одинцово, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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По предварительным данным, тело девушки с колото-резанными ранами было обнаружено 3 июня в районе жилого комплекса в поселке Немчиновка.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по г. Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.