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1 час назад

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве дочери замминистра в Подмосковье

Газета.Ruиещё 7

Прокуратура Московской области взяла на контроль уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летней девушки в Одинцово, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве дочери замминистра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, тело девушки с колото-резанными ранами было обнаружено 3 июня в районе жилого комплекса в поселке Немчиновка.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по г. Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подмосковье убита дочь регионального заместителя министра по строительству. Сообщалось также, что в убийстве девушки подозревают ее бывшего одноклассника.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Следственный комитет,
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