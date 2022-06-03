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39 минут назад

У здания Капитолия задержали мужчину с пистолетом и бронежилетом

Lenta.ruиещё 2

Полиция США в пятницу, 3 июня задержала мужчину, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия в Вашингтоне, у него были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы. Об этом сообщаетcя на сайте силового ведомства.

У здания Капитолия задержали мужчину с пистолетом и бронежилетом
Фото: ReutersReuters

По данным американских правоохранителей, дежурный сотрудник полиции в 5.00 утра по местному времени (12.00 по Москве) подошел к мужчине из Мичигана, припарковавшему свой автомобиль возле Капитолия. Мужчина представился следователем по уголовным делам, предъявил сотрудникам полиции поддельное удостоверение с надписью «Управление Интерпола» и разрешил правоохранителям осмотреть свою машину.

При мужчине были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет, магазины большой емкости и другая амуниция. Его задержали, им оказался отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе. Мужчину подозревают в незаконном владении магазинами большой емкости и незарегистрированными боеприпасами. Следователи выясняют, по какой причине Фелипе припарковал автомобиль возле Капитолия США.

В апреле мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. На место был направлен медицинский вертолет. Правоохранители подчеркнули, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности.

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