Раскрыты новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара

Как выяснилось, незадолго до смерти Галланио отправила своей уборщице Теодоре Поме видео, в котором показала пакеты с дизайнерской одеждой и сообщила, что хочет отдать их ей. Уборщица предполагает, что это могло быть прощальным жестом бывшей принцессы. Она также попросила ее убраться в особняке и после этого перестала выходить на связь. По мнению Поме, бывшая принцесса страдала от депрессии после борьбы за право опеки над детьми и могла умереть вследствие самоубийства.