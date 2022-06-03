Россиянин пытался выбросить с балкона жену и сына

В Подольске мужчина пытался вытолкнуть с балкона жену и сына
Полицейские задержали в Подольске 43-летнего местного жителя, пытавшегося вытолкнуть жену и несовершеннолетнего сына с балкона третьего этажа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел еще 27 мая, но уголовное дело возбудили только вчера.
«В Дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы 1981 года рождения о том, что муж угрожает ей и ребенку убийством. Предварительно установлено, что 27 мая мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Юбилейной, в результате возникшего конфликта с женой схватил ее и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Кроме того, аналогичные действия, правонарушитель применял к своему несовершеннолетнему сыну 2010 года рождения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Мужчину уже задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.