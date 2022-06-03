В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
11 минут назад

Россиянин пытался выбросить с балкона жену и сына

Елена Прошина

В Подольске мужчина пытался вытолкнуть с балкона жену и сына

Россиянин пытался выбросить с балкона жену и сына
Фото: ТАССТАСС

Полицейские задержали в Подольске 43-летнего местного жителя, пытавшегося вытолкнуть жену и несовершеннолетнего сына с балкона третьего этажа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел еще 27 мая, но уголовное дело возбудили только вчера.

«В Дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы 1981 года рождения о том, что муж угрожает ей и ребенку убийством. Предварительно установлено, что 27 мая мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Юбилейной, в результате возникшего конфликта с женой схватил ее и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Кроме того, аналогичные действия, правонарушитель применял к своему несовершеннолетнему сыну 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Мужчину уже задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители