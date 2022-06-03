Россиянин пытался выбросить с балкона жену и сына

«В Дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы 1981 года рождения о том, что муж угрожает ей и ребенку убийством. Предварительно установлено, что 27 мая мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Юбилейной, в результате возникшего конфликта с женой схватил ее и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Кроме того, аналогичные действия, правонарушитель применял к своему несовершеннолетнему сыну 2010 года рождения», — говорится в сообщении.