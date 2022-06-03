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36 минут назад

Офицер управления Народной милиции ДНР сообщил о похищении его дочери в Харькове

Российская Газета

Представители правоохранительных органов Украины похитили дочь офицера управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко. Об этом он рассказал во время выступления в Донецке.

Офицер управления Народной милиции ДНР сообщил о похищении его дочери в Харькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне посредством Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйду на связь", - заявил Демченко, слова которого приводит агентство ТАСС.

Представитель милиции ДНР отметил, что провел телефонный разговор с представителями украинских спецслужб. Во время беседы, которая длилась примерно треть часа, силовики пытались склонить Демченко к сотрудничеству, требуя от него информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также об украинских военнопленных. Помимо дочери спецслужбы похитили зятя представителя ДНР.

Происшествия,Владимир Демченко,
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