Офицер управления Народной милиции ДНР сообщил о похищении его дочери в Харькове

Представители правоохранительных органов Украины похитили дочь офицера управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко . Об этом он рассказал во время выступления в Донецке .

"Мне посредством Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйду на связь", - заявил Демченко, слова которого приводит агентство ТАСС.

Представитель милиции ДНР отметил, что провел телефонный разговор с представителями украинских спецслужб. Во время беседы, которая длилась примерно треть часа, силовики пытались склонить Демченко к сотрудничеству, требуя от него информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также об украинских военнопленных. Помимо дочери спецслужбы похитили зятя представителя ДНР.