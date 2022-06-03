В море возле «Азовстали» произошел взрыв

Взрыв произошел в нескольких десятках километров от пляжа Мариуполя, где находились люди. Никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что после взрыва в воздух поднялся 30-метровый столб из воды.

Порт Мариуполя был заминирован, работы по его разминированию велись с конца апреля. За это время, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, было обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. 31 мая из порта вышло первое с начала боевых действий торговое судно. Сухогруз доставил металлопродукцию в Ростов-на-Дону.