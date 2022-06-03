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42 минуты назад

В море возле «Азовстали» произошел взрыв

Вероника Полынина

В море возле предприятия «Азовсталь» взорвалась мина, сообщает РИА «Новости».

В море возле «Азовстали» произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, мина сдетонировала от столкновения с крупной рыбой.

Взрыв произошел в нескольких десятках километров от пляжа Мариуполя, где находились люди. Никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что после взрыва в воздух поднялся 30-метровый столб из воды.

Порт Мариуполя был заминирован, работы по его разминированию велись с конца апреля. За это время, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, было обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. 31 мая из порта вышло первое с начала боевых действий торговое судно. Сухогруз доставил металлопродукцию в Ростов-на-Дону.

Происшествия,Денис Пушилин,
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