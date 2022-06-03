Звезда сериала «Закрытая школа» госпитализирована с передозировкой

Звезда сериала «Закрытая школа» Полина Уварова госпитализирована с передозировкой наркотиков. Об этом стало известно в пятницу, 3 июня.

Фото: vk/polina_uvarova_ofk vk/polina_uvarova_ofk

По данным Telegram-канала «112», 17-летняя актриса попала в детскую больницу с острым отравлением метадоном. Препарат содержит в своем составе опий и применяется при лечении наркотической зависимости.

Полицейским предстоит выяснить, где девушка достала лекарство, за учетом которого строго следят. Ее допросят, как только она придет в чувства.