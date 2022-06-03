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23 минуты назад

Мужчина избил и изнасиловал школьницу в Симферополе

Lenta.ru

В Симферополе ищут преступника, который избил и изнасиловал 14-летнюю школьницу — после случившегося ее обнаружили без сознания случайные прохожие. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Мужчина избил и изнасиловал школьницу в Симферополе
Фото: ТАССТАСС

По данным Telegram-канала, жертва гуляла в прошлую пятницу с подругами в окрестностях школы № 8 в Киевском районе. Когда пришла пора расходиться, школьница пошла домой. По пути на нее напал неизвестный, который затащил ее в кусты, избил и изнасиловал.

Со слов потерпевшей полицейские составили фоторобот, подозреваемого ищут.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский изнасиловал россиянку: это стало известно после того, как на Урале пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД заподозрили в коррупции.

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