Мужчина избил и изнасиловал школьницу в Симферополе

В Симферополе ищут преступника, который избил и изнасиловал 14-летнюю школьницу — после случившегося ее обнаружили без сознания случайные прохожие. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным Telegram-канала, жертва гуляла в прошлую пятницу с подругами в окрестностях школы № 8 в Киевском районе. Когда пришла пора расходиться, школьница пошла домой. По пути на нее напал неизвестный, который затащил ее в кусты, избил и изнасиловал.

Со слов потерпевшей полицейские составили фоторобот, подозреваемого ищут.