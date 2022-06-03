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29 минут назад

Суд продлил арест ректору Шанинки Зуеву

Газета.Ruиещё 1

Тверской суд Москвы продлил до 7 августа арест ректору Шанинки Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает "Известия" из зала суда.

Суд продлил арест ректору Шанинки Зуеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, Зуев якобы вступил в сговор с экс-замдиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком и бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой с целью хищения денег вуза.

Ранее Сергея Зуева перевезли из СИЗО N1 "Матросская тишина" в одну из городских больниц Москвы. До этого Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" под арестом в СИЗО.

10 декабря адвокаты ректора "Шанинки" подали в суд ходатайства о его освобождении из-под ареста из следственного изолятора после заявления президента России Владимира Путина во время заседания Совета по правам человека о том, что необходимость держать Зуева в СИЗО отсутствует.

Происшествия,Сергей Зуев,Владимир Путин,Совет по правам человека,Мосгорсуд,
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