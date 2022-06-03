Водитель каршеринга врезался в здание в центре Москвы

В центре Москвы водитель каршеринга врезался в здание. Предположительно, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает агентство «Москва».

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ДТП произошло на пересечении Таганской улицы и Марксистского переулка. Автомобиль врезался в угол здания, задев светофор. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, водитель не справился с управлением.

В момент ДТП пешеходов на тротуаре не было, никто не пострадал. Движение в районе аварии не затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.