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35 минут назад

Водитель каршеринга врезался в здание в центре Москвы

Елена Прошина

В центре Москвы водитель каршеринга врезался в здание. Предположительно, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает агентство «Москва».

Водитель каршеринга врезался в здание в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

ДТП произошло на пересечении Таганской улицы и Марксистского переулка. Автомобиль врезался в угол здания, задев светофор. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, водитель не справился с управлением.

В момент ДТП пешеходов на тротуаре не было, никто не пострадал. Движение в районе аварии не затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве пассажирский автобус протаранил остановку общественного транспорта. Предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса. Несколько пассажиров пострадали.

Происшествия,ГИБДД,
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