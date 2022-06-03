Водитель каршеринга врезался в здание в центре Москвы

В центре Москвы водитель каршеринга врезался в здание. Предположительно, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает агентство «Москва».
ДТП произошло на пересечении Таганской улицы и Марксистского переулка. Автомобиль врезался в угол здания, задев светофор. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, водитель не справился с управлением.
В момент ДТП пешеходов на тротуаре не было, никто не пострадал. Движение в районе аварии не затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Ранее на Ленинградском шоссе в Москве пассажирский автобус протаранил остановку общественного транспорта. Предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса. Несколько пассажиров пострадали.