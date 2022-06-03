В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Альпах

Елена Прошина

Пассажирский поезд сошел с рельсов в баварских Альпах неподалеку от города Гармин-Партенкирхен. Как сообщает РИА Новости, один человек погиб, еще несколько пострадали.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Альпах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел около полудня 3 июня. Причины происшествия выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе и медики из соседней Австрии.

Напомним, что 9 мая один человек погиб, еще 15 получили серьезные травмы при сходе поезда с рельсов на северо-востоке Австрии в округе Медлинг. Тогда несколько вагонов завалились на бок и упали в поле с насыпи, по которой проходит железная дорога.

14 февраля недалеко от Мюнхена столкнулись два скоростных поезда. В результате происшествия один человек погиб, пострадали 40 пассажиров.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители