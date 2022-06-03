Пассажирский поезд сошел с рельсов в Альпах

Пассажирский поезд сошел с рельсов в баварских Альпах неподалеку от города Гармин-Партенкирхен. Как сообщает РИА Новости, один человек погиб, еще несколько пострадали.

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Инцидент произошел около полудня 3 июня. Причины происшествия выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе и медики из соседней Австрии.

Напомним, что 9 мая один человек погиб, еще 15 получили серьезные травмы при сходе поезда с рельсов на северо-востоке Австрии в округе Медлинг. Тогда несколько вагонов завалились на бок и упали в поле с насыпи, по которой проходит железная дорога.