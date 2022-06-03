В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
21 минуту назад

Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве

Мария Иванова

В московской полиции назвали основной версией убийства бизнесмена Оганеса Камаряна кровную месть. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Камарян был убит поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. После этого убийца достал телефон, сделал снимок тела и сбежал.

РИА Новости сообщило, что сам Камарян находился в розыске в Армении по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях.

Задержан застреливший бизнесмена в центре Москвы киллер

Утром 3 июня в МВД заявили о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена.

По данным «112», этот человек - брат убитого в 2021 году охранника одного из армянских бизнесменов. Он напал на Камаряна в годовщину убийства своего родственника.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители