Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве

В московской полиции назвали основной версией убийства бизнесмена Оганеса Камаряна кровную месть. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Камарян был убит поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. После этого убийца достал телефон, сделал снимок тела и сбежал.

РИА Новости сообщило, что сам Камарян находился в розыске в Армении по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях.

Утром 3 июня в МВД заявили о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена.