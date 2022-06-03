Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве

В московской полиции назвали основной версией убийства бизнесмена Оганеса Камаряна кровную месть. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Камарян был убит поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. После этого убийца достал телефон, сделал снимок тела и сбежал.
РИА Новости сообщило, что сам Камарян находился в розыске в Армении по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях.
Утром 3 июня в МВД заявили о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена.
По данным «112», этот человек - брат убитого в 2021 году охранника одного из армянских бизнесменов. Он напал на Камаряна в годовщину убийства своего родственника.