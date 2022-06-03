В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
49 минут назад

Стало известно о грубейшем нарушении в загоревшемся в Москве бизнес-центре

Елена Прошина

Пожарные выходы в горящем бизнес-центре в Москве были заблокированы, что является грубейшим нарушением техники безопасности. Как сообщает Telegram-канал «112», об этом рассказывают работники «Гранд Сетунь плаза», которые успели выбраться из здания.

По их словам, пожарная сигнализация сработала не сразу. Сотрудники начали эвакуироваться из здания самостоятельно, до ее оповещения.

Напомним, что пожару был присвоен наивысший, пятый ранг сложности. По последней информации, площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек, двое пострадали. По сообщению МЧС, в бизнес-центре все еще могут находиться люди.

По поручению мэра Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В тушении используются три вертолета Ка-32.

Напомним, что схожее нарушение выявили после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Трагедия произошла 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, из них 37 детей, еще 79 пострадали.

30 сентября 2021 года Заводский районный суд города Кемерово признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре. Среди них — гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и другие.

Происшествия,Видео,Сергей Антюшин,Игорь Полозиненко,Надежда Судденок,Александр Никитин,Сергей Собянин,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители