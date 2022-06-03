Пожарные выходы в горящем бизнес-центре в Москве были заблокированы, что является грубейшим нарушением техники безопасности. Как сообщает Telegram-канал «112», об этом рассказывают работники «Гранд Сетунь плаза», которые успели выбраться из здания.

По их словам, пожарная сигнализация сработала не сразу. Сотрудники начали эвакуироваться из здания самостоятельно, до ее оповещения.

Напомним, что пожару был присвоен наивысший, пятый ранг сложности. По последней информации, площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек, двое пострадали. По сообщению МЧС, в бизнес-центре все еще могут находиться люди.

По поручению мэра Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В тушении используются три вертолета Ка-32.

Напомним, что схожее нарушение выявили после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Трагедия произошла 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, из них 37 детей, еще 79 пострадали.