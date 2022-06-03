Названо число эвакуированных из горящего ТЦ в Москве

125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Как сообщает РИА Новости, два человека пострадали — один из них госпитализирован в центр Склифосовского.

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Площадь возгорания возросла до 1,1 тыс. квадратных метров. Как сообщают в МЧС, в здании все еще могут находиться люди, идет проверка.

Отмечается, что по поручению мэра Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

«Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — сообщили в оперштабе Москвы.