Названо число эвакуированных из горящего ТЦ в Москве

125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Как сообщает РИА Новости, два человека пострадали — один из них госпитализирован в центр Склифосовского.
Площадь возгорания возросла до 1,1 тыс. квадратных метров. Как сообщают в МЧС, в здании все еще могут находиться люди, идет проверка.
Отмечается, что по поручению мэра Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.
«Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — сообщили в оперштабе Москвы.
Напомним, что пожару был присвоен наивысший, пятый ранг сложности. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. На место пожара прибыл глава МЧС Александр Куренков. В тушении используются три вертолета Ка-32.