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12 минут назад

Кадры пожара в бизнес-центре в Москве

Александр Котлеткин

Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, об этом сообщает ТАСС. Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания.

1/9 Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, об этом сообщает ТАСС
Фото: Соцсети
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2/9 Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания
Фото: Соцсети
3/9 По предварительным данным, несколько человек заблокированы в горящем здании
Фото: Соцсети
4/9 Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи
Фото: Соцсети
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5/9 Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено
Фото: Соцсети
6/9 Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл на место пожара
Фото: Соцсети
7/9 "По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Его тушат 180 человек и 41 единица техники", - отметили в МЧС
Фото: Соцсети
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8/9 По последним данным более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", поиск людей продолжается — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС
Фото: Соцсети
9/9 

По предварительным данным, несколько человек заблокированы в горящем здании.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл на место пожара.

"Площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Его тушат 180 человек и 41 единица техники", - отметили в МЧС.

По последней информации, более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", поиск людей продолжается — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Происшествия,Фото,Александр Куренков,
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