Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, об этом сообщает ТАСС. Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания.
По предварительным данным, несколько человек заблокированы в горящем здании.
Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.
"Площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Его тушат 180 человек и 41 единица техники", - отметили в МЧС.
По последней информации, более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", поиск людей продолжается — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.