Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, об этом сообщает ТАСС. Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания.

1/9 Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, об этом сообщает ТАСС Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания Фото: Соцсети 3/9 По предварительным данным, несколько человек заблокированы в горящем здании Фото: Соцсети 4/9 Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено Фото: Соцсети 6/9 Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл на место пожара Фото: Соцсети 7/9 "По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Его тушат 180 человек и 41 единица техники", - отметили в МЧС Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 По последним данным более 120 человек спасены из горящего в Москве бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", поиск людей продолжается — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Фото: Соцсети 9/9

По предварительным данным, несколько человек заблокированы в горящем здании.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл на место пожара.

"Площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Его тушат 180 человек и 41 единица техники", - отметили в МЧС.