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59 минут назад

Названа возможная причина пожара в московском «Гранд Сетунь Плаза»

Елена Прошина

По предварительной версии, причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова мог стать поджог на входной группе. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Названа возможная причина пожара в московском «Гранд Сетунь Плаза»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, быстрому распространению огня поспособствовала обшивка здания. Кроме того, при проектировке строения, возможно, были допущены и другие нарушения, которые также поспособствовали быстрому распространению огня.

По информации канала Readovka, изначально 9-этажное здание было зарегистрировано как одноэтажное строение. Соответственно, здание можно считать самостроем. Сколько было допущено нарушений при его строительстве, неизвестно.

В настоящее время на месте работают почти 200 сотрудников и 41 единица техники. Также к зданию прибыл новый министр МЧС Александр Куренков.

Уточняется, что в здании остаются люди. Количество заблокированных может доходить до 40 человек, некоторые из них вышли на крышу. Другие находятся на пятом, шестом и седьмом этажах.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара.

Происшествия,Александр Куренков,Сергей Собянин,
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