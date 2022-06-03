Названа возможная причина пожара в московском «Гранд Сетунь Плаза»

По предварительной версии, причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова мог стать поджог на входной группе. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

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Как уточняется, быстрому распространению огня поспособствовала обшивка здания. Кроме того, при проектировке строения, возможно, были допущены и другие нарушения, которые также поспособствовали быстрому распространению огня.

По информации канала Readovka, изначально 9-этажное здание было зарегистрировано как одноэтажное строение. Соответственно, здание можно считать самостроем. Сколько было допущено нарушений при его строительстве, неизвестно.

В настоящее время на месте работают почти 200 сотрудников и 41 единица техники. Также к зданию прибыл новый министр МЧС Александр Куренков.

Уточняется, что в здании остаются люди. Количество заблокированных может доходить до 40 человек, некоторые из них вышли на крышу. Другие находятся на пятом, шестом и седьмом этажах.