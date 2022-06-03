Люди выбрались на крышу горящего в Москве БЦ

Часть людей, заблокированных в здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы , вышли на крышу. Как сообщает Telegram-канал Baza, другие находятся на пятом, шестом и седьмом этаже здания.

Ранг сложности возгорания был повышен до пятого из пяти возможных, огонь охватил первые четыре этажа здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, его тушат 180 человек и 41 единица техники. По информации ТАСС, несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом.