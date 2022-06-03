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32 минуты назад

Люди выбрались на крышу горящего в Москве БЦ

Елена Прошина

Часть людей, заблокированных в здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, вышли на крышу. Как сообщает Telegram-канал Baza, другие находятся на пятом, шестом и седьмом этаже здания.

Ранг сложности возгорания был повышен до пятого из пяти возможных, огонь охватил первые четыре этажа здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, его тушат 180 человек и 41 единица техники. По информации ТАСС, несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом.

В загоревшемся БЦ в Москве заблокированы люди

Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. На место пожара прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Происшествия,Видео,Александр Куренков,
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