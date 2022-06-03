Пожару в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве присвоен максимальный ранг опасности – пятый. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил помещения с первого по четвертый этажи здания.

По информации МИЦ «Известия», в здании могут находиться люди. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале, где размещены кадры тушения пожара. Точное их число неизвестно. Уточняется, что из-за происшествия временно перекрыли движение автотранспорта по улице Горбунова.