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1 час назад

Появилось видео тушения пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Александр Кузьмин

Пожару в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве присвоен максимальный ранг опасности – пятый. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил помещения с первого по четвертый этажи здания.

По информации МИЦ «Известия», в здании могут находиться люди. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале, где размещены кадры тушения пожара. Точное их число неизвестно. Уточняется, что из-за происшествия временно перекрыли движение автотранспорта по улице Горбунова.

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