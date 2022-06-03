Пожар произошел в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова. Огонь охватил несколько этажей здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в БЦ "Гранд Сетунь плаза", открытое горение с первых четырех этажей. Объявлен ранг пожара №3 (из пяти возможных)», - сказал источник.

По словам очевидцев, в здании могут находиться люди, которые отрезаны огнем. С 7 этажа слышны крики о помощи. Ранг пожара повысили до 4-го. На месте работают пожарные расчеты. Спасательные службы обсуждают использование пожарного поезда. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.