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46 минут назад

Опубликовано видео крупного пожара в Набережных Челнах

Александр Кузьмин

Крупный пожар произошел на складе в промзоне в Набережных Челнах минувшей ночью. На инцидент обращает внимание Telegram-канал URA.RU, в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия.

По информации источника, возгорание возникло на улице, где загорелись отходы резины, после чего огонь перекинулся на здание. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. На месте специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха. К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд», – сообщает ГУ МЧС России по республике Татарстан.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,Роспотребнадзор,
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