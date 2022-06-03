Опубликовано видео крупного пожара в Набережных Челнах

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. На месте специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха. К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд», – сообщает ГУ МЧС России по республике Татарстан.