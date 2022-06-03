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1 час назад

В США неизвестный застрелил двух человек у церкви

Газета.Ru

В американском городе Эймс в штате Айова погибли два человека в результате стрельбы. Об этом сообщает издание Des Moines Register со ссылкой на местную полицию.

В США неизвестный застрелил двух человек у церкви
Фото: ReutersReuters

По данным телеканала ABC, инцидент произошел возле парковки у церкви «Краеугольный камень» 2 июня в 18.51 по местному времени (02.51 мск 3 июня). В это время там проходило мероприятие, на котором присутствовали сотни студентов.

Шериф округа Стори капитан Николас Ленни сообщил, что устроивший стрельбу мужчина в конце покончил с собой. Причины стрельбы пока неизвестны.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия в США.

Тема контроля за оружием в очередной раз стала актуальной в США после того, как в результате стрельбы в начальной школе Техаса погибли 18 детей и трое взрослых.

Происшествия,Джозеф Байден,
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