В США неизвестный застрелил двух человек у церкви

В американском городе Эймс в штате Айова погибли два человека в результате стрельбы. Об этом сообщает издание Des Moines Register со ссылкой на местную полицию.

Фото: Reuters Reuters

По данным телеканала ABC, инцидент произошел возле парковки у церкви «Краеугольный камень» 2 июня в 18.51 по местному времени (02.51 мск 3 июня). В это время там проходило мероприятие, на котором присутствовали сотни студентов.

Шериф округа Стори капитан Николас Ленни сообщил, что устроивший стрельбу мужчина в конце покончил с собой. Причины стрельбы пока неизвестны.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия в США.