Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло

Количество пострадавших в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, возросло.
По разным данным, за медицинской помощью обратились от 18 до 21 человек.
А в «РЕН ТВ» даже представили поименный список пострадавших.
Ранее сообщалось, что в столичные медорганизации были доставлены 13 человек. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще троих осмотрели на месте, они отказались от госпитализации. На данный момент в СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Вечером 2 июня автобус №851 въехал в остановку на севере Москвы. В салоне находились 20 человек. По предварительным данным Департамента транспорта Москвы, водителю автобуса стало плохо за рулем и он потерял сознание.