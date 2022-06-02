Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло

Количество пострадавших в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, возросло.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

По разным данным, за медицинской помощью обратились от 18 до 21 человек.

А в «РЕН ТВ» даже представили поименный список пострадавших.

Ранее сообщалось, что в столичные медорганизации были доставлены 13 человек. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще троих осмотрели на месте, они отказались от госпитализации. На данный момент в СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.