Толпа цыган избила пытавшегося защитить пенсионера россиянина

Толпа цыган избила жителя Свердловской области, который попытался выгнать их с участка пожилого соседа, с которого непрошенные гости выносили металлолом. Видеозапись с конфликтом опубликовали в сообществе «Сила Березовского в людях» во «ВКонтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщают очевидцы, цыгане ходили по частному сектору Березовского и предлагали продать им металлолом. В результате они забрели на участок к пожилому мужчине без его разрешения, а когда сосед пенсионера увидел, что «скупщики» ходят по территории домовладения пожилого человека, то решил заступиться за него.

«На настойчивые требования соседа уйти и вернуть все на место группа мужиков выразила отказ, прилетел первый удар в соседа. В руках у гастролеров была железная бита, в руках соседа – деревянная», — рассказывают свидетели произошедшего.