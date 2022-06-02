Толпа цыган избила пытавшегося защитить пенсионера россиянина

Толпа цыган избила жителя Свердловской области, который попытался выгнать их с участка пожилого соседа, с которого непрошенные гости выносили металлолом. Видеозапись с конфликтом опубликовали в сообществе «Сила Березовского в людях» во «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, цыгане ходили по частному сектору Березовского и предлагали продать им металлолом. В результате они забрели на участок к пожилому мужчине без его разрешения, а когда сосед пенсионера увидел, что «скупщики» ходят по территории домовладения пожилого человека, то решил заступиться за него.
«На настойчивые требования соседа уйти и вернуть все на место группа мужиков выразила отказ, прилетел первый удар в соседа. В руках у гастролеров была железная бита, в руках соседа – деревянная», — рассказывают свидетели произошедшего.
В результате между уральцем и толпой цыган произошла драка. Мужчина получил перелом пальца и травму головы, однако в травмпункт попал и один из «гостей» пенсионера. Отмечается, что на место оперативно прибыла полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.