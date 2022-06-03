В Крыму умер замученный туристом дельфин

В Крыму умер дельфин, над которым издевался турист на пляже «Омега» в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Рixabay/Bernhard_Staerck Рixabay/Bernhard_Staerck

Животное было больным и ослабленным и не выдержало стресса, а специальных реабилитационных центров, где ему бы оказали помощь, на полуострове нет. Полиция начала проверку по факту гибели животного.

2 июня мужчина схватил дельфина, заплывшего на мель, и принялся издеваться над ним в присутствии ребенка, вытаскивая из воды и долго не отпуская обратно. После этого замученное животное выбросилось на берег. Его пытались спасти волонтеры.