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28 минут назад

В Крыму умер замученный туристом дельфин

Lenta.ruиещё 3

В Крыму умер дельфин, над которым издевался турист на пляже «Омега» в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Крыму умер замученный туристом дельфин
Фото: Рixabay/Bernhard_StaerckРixabay/Bernhard_Staerck

Животное было больным и ослабленным и не выдержало стресса, а специальных реабилитационных центров, где ему бы оказали помощь, на полуострове нет. Полиция начала проверку по факту гибели животного.

2 июня мужчина схватил дельфина, заплывшего на мель, и принялся издеваться над ним в присутствии ребенка, вытаскивая из воды и долго не отпуская обратно. После этого замученное животное выбросилось на берег. Его пытались спасти волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Сочи начали массово гибнуть дельфины из-за инфекций и попадания в рыболовные сети. Директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей объяснила, что сезон гибели дельфинов обычно выпадает на холодное время года, когда в море грязная вода, однако в этом году смертность среди дельфинов с апреля в акватории Черного моря выше обычного.

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