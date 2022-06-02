Генерал-майор ВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Украиной

На территории Украины скончался генерал-майор ВС РФ Канамат Хусеевич Боташев, заявил в Telegram глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
Как пишет "Коммерсантъ", Боташев погиб во время полета над Луганском. Его самолет был сбит зенитной ракетой во время проведения атаки на сверхмалой высоте. Канамату Хусеевичу не удалось катапультироваться.
"Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов", - сказал Темрезов.
Тело генерала доставили на вертолете в Карачеевск. Его погрузили на траурные носилки для проведения похорон по мусульманскому обычаю.
Ранее сообщалось, что в Тайване пилот погиб в результате падения учебного реактивного самолета AT-3. Президент Цай Инвэнь поручила Министерству обороны расследовать случившееся.