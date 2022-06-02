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42 минуты назад

Генерал-майор ВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Украиной

Газета.Ru

На территории Украины скончался генерал-майор ВС РФ Канамат Хусеевич Боташев, заявил в Telegram глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Генерал-майор ВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Украиной
Фото: Телеграм-канал «Рашид Темрезов»Телеграм-канал «Рашид Темрезов»

Как пишет "Коммерсантъ", Боташев погиб во время полета над Луганском. Его самолет был сбит зенитной ракетой во время проведения атаки на сверхмалой высоте. Канамату Хусеевичу не удалось катапультироваться.

"Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов", - сказал Темрезов.

Тело генерала доставили на вертолете в Карачеевск. Его погрузили на траурные носилки для проведения похорон по мусульманскому обычаю.

Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

Ранее сообщалось, что в Тайване пилот погиб в результате падения учебного реактивного самолета AT-3. Президент Цай Инвэнь поручила Министерству обороны расследовать случившееся.

Происшествия,Цай Инвэнь,Рашид Темрезов,Верховный суд,Коммерсант,
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